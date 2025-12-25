Ministeriö ei kerro, milloin lennot ovat tapahtuneet ja minkä maiden hävittäjät ovat tulleet saattamaan Venäjän koneita osaksi matkaa.

Ulkomaiset hävittäjät ovat valvoneet Barentsinmerellä ja Norjanmerellä lentäneitä Venäjän pitkän kantaman strategisia Tu-95-pommikoneita.

Asiasta kertoo venäläisten uutistoimistojen mukaan maan puolustusministeriö.

Ministeriö ei kerro, milloin lennot ovat tapahtuneet ja minkä maiden hävittäjät ovat tulleet saattamaan Venäjän koneita osaksi matkaa. Ministeriön mukaan strategisten pommikoneiden lennot tapahtuivat kansainvälistä oikeutta noudattaen.

Venäjän Su-33-hävittäjät saattoivat strategisia pommikoneita, puolustusministeriö sanoo.

Puolustusministeriö sanoo, että vastaavia lentoja tehdään säännöllisesti monilla alueilla.

Muut valtiot kuin Venäjä eivät ole joulupäivään mennessä kommentoineet tapausta. Venäjän ja muiden maiden versiot raja-alueilla tapahtuneista lennoista ovat eronneet toisistaan.

Tu-95 on sama konetyyppi, joita Ukraina tuhosi useita 1. kesäkuuta tekemässään drooni-iskussa venäläisille lentokentille.

Kylmän sodan aikana kehitetty strateginen pommikone pystyy kantamaan ydinaseita ja risteilyohjuksia.

Ilmatilaloukkauksia

Venäjä on rikkonut Ukrainaan helmikuussa 2022 aloittamansa suurhyökkäyksen aikana loukannut useiden valtioiden ilmatilaa. Vakavin tapaus sattui syyskuussa Puolassa, jolloin puolustusliitto Naton koneet ampuivat alas venäläisiä drooneja.

Syyskuussa Venäjän hävittäjät myös loukkasivat Viron ilmatilaa 12 minuutin ajan. Toukokuussa Venäjän sotilaslentokoneet loukkasivat Suomen ilmatilaa kahden minuutin ajan.

Aiemmin tässä kuussa Etelä-Korea ja Japani arvostelivat lähellä niiden alueita tehtyjä Venäjän ja Kiinan sotilaskonelentoja. Myös tuolloin paikalle lähetettiin hävittäjiä.

Japanin mukaan kaksi venäläistä pommikonetta lensi Japaninmereltä kohtaamaan kaksi kiinalaista pommikonetta Itä-Kiinan merellä. Sen jälkeen koneet lensivät yhdessä maan ympäri.