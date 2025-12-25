Venäjän lentokone ei loukannut Puolan ilmatilaa.

Puolan ilmavoimien hävittäjät ovat saattaneet venäläistä tiedustelukonetta Itämerellä jouluaamuna.

Asiasta kertoo Puolan asevoimat viestipalvelu X:ssä.

Venäjän tiedustelukone lensi lähellä Puolan ilmatilaa. Venäjän koneen ei kerrottu loukanneen Puolan ilmatilaa.

Puola myös sanoo lentävien esineiden tunkeutuneen Puolan ilmatilaan Valko-Venäjän suunnasta.

Lentävät esineet olivat todennäköisesti salakuljettajien ilmapalloja, joista on uutisoitu pitkin kuluvaa vuotta.

Aiemmin tänään uutisoitiin Venäjän sanoneen, että ulkomaiset hävittäjät valvoivat Barentsinmerellä ja Norjanmerellä lentäneitä Venäjän pitkän kantaman strategisia Tu-95-pommikoneita.

Useita ilmatilaloukkauksia

Venäjä on Ukrainaan helmikuussa 2022 aloittamansa suurhyökkäyksen aikana loukannut useiden valtioiden ilmatilaa. Vakavin tapaus sattui syyskuussa Puolassa, jolloin puolustusliitto Naton koneet ampuivat alas venäläisiä drooneja.

Syyskuussa Venäjän hävittäjät myös loukkasivat Viron ilmatilaa 12 minuutin ajan. Toukokuussa Venäjän sotilaslentokoneet loukkasivat Suomen ilmatilaa kahden minuutin ajan.

Aiemmin tässä kuussa Etelä-Korea ja Japani arvostelivat lähellä niiden alueita tehtyjä Venäjän ja Kiinan sotilaskonelentoja. Myös tuolloin paikalle lähetettiin hävittäjiä.

Japanin mukaan kaksi venäläistä pommikonetta lensi Japaninmereltä kohtaamaan kaksi kiinalaista pommikonetta Itä-Kiinan merellä. Sen jälkeen koneet lensivät yhdessä maan ympäri.