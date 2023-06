Prigozhin tyrmää Putinin puheet Wagnerin alistamisesta: "Emme kävele sitä häpeäpolkua"

Puolustusministeri Sergei Shoigu on esittänyt aloitteen, jonka mukaan Venäjän puolella taistelevat palkkasotilasryhmät pakotettaisiin allekirjoittamaan sopimus puolustusministeriön kanssa.

– Lähtiessämme tähän sotaan kukaan ei kertonut, että velvollisuutemme on tehdä sopimuksia Venäjän puolustusministeriön kanssa. Yksikään Wagner-taistelija ei ole valmis lähtemään sille häpeäpolulle uudestaan, Prigozhin totesi.

Putinilta yllättävä väite: Venäjä on menettänyt yli 50 panssarivaunua Ukrainan "massiivisessa" hyökkäyksessä

"Pitääkö kuolleidenkin allekirjoittaa sopimus?"

Wagner-johtaja Prigozhin on myös aiemmin julkisesti kieltäytynyt noudattamasta Shoigun aloitetta. Erityisesti Bahmutin taistelun vuoksi merkittävästi julkisuutta saanut Wagner-ryhmä on Venäjän useista palkkasotilasryhmistä suurin ja vaikutusvaltaisin.

Prigozhin on väittänyt hänen toimintaansa ohjaavan Venäjän edun ajattelu ja lojaalius Putinia kohtaan. Sen sijaan Shoigun johtamaa puolustusministeriötä Prigozhin on syyttänyt muun muassa maanpetoksesta.

Prigozhinin väitteitä Wagnerin vahvistamista tappioista ei ole vahvistettu. Tiedossa kuitenkin on, että Wagner on kärsinyt raskaita tappioita kuukausia kestäneissä Bahmutin taisteluissa. Nimettömät länsiviranomaiset ovat puhuneet yli 20 000 kuolleesta venäläistaistelijasta, mikä jokseenkin täsmää Prigozhinin väitteiden kanssa.

Päätös Wagnerin vaikutusvallan kuristamisesta tehtiin jo tammikuussa, väittää Guardianin haastatteleman R Politik -analyysiyhtiön perustaja Tatyana Stanovaya . Hänen mukaansa Kremlin johtoajatus on, että vähintään kaikki Ukrainassa taistelevat sotilaat olisivat Venäjän vakinaisen armeijan alaisuudessa.

Kuka oikein on Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin?

Guardian: Shakkimatti

Putinin lausunto on iso tuenosoitus Shoigulle ja ajaa Prigozhinin "uhanalaisimpaan" asemaan sitten suurhyökkäyksen alun, kirjoittaa brittilehti Guardian .

– Shoigu on ajanut Prigozhinin enemmän tai vähemmän shakkimatti-tilanteeseen, sanoi ajatushautomo Rand Corporationin tutkija Dara Massicot Guardianille.

Teatteria?

Sotilaallisesti Wagner-ryhmä on tällä hetkellä yhdenlaisessa käymistilassa. Palkkasotilasryhmän taistelijat ovat vähintään pääosin vetäytyneet Bahmutin kaupungista kesäkuun alun aikana. Prigozhinin mukaan Wagner-ryhmä on valmis palaamaan eturintamalla elokuun alussa.

Sotahistorioitsija Lasse Laaksonen arvioi toukokuussa Huomenta Suomessa, että Kremlin ja Prigozhinin välinen, kuukausia kestänyt julkinen sananvääntö on "tietynlaista teatteria".

– Minun tulkintani on, että (Prigozhinin ja Kremlin riitely) on tietynlaista teatteria. Varmasti se on hämmentämistä, jota Venäjä ja Putin harjoittavat. En usko, että Prigozhin tekee sitä yksin, Laaksonen sanoo.