Prigozhin uhkaa Wagner-joukkojen sotivan Venäjän maaperällä ilman Kremlin lupaa

Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin väittää, että hänen taistelijansa voivat toimia Venäjän Belgorodin alueella ilman Venäjän puolustusministeriön lupaa. Asiasta kirjoittaa muun muassa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).