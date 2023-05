Sotahistorioitsija: Prigozhinin ja Kremlin vääntö on Putinin teatteria

Venäjän Ukrainan suurhyökkäyksen aikana Prigozhin on kuitenkin ollut kysytty mies.

Pääosin Bahmutissa sotivan Wagner-ryhmän johtaja on kuitenkin ainakin julkisesti riidoissa vähintään Venäjän puolustusministeriön kanssa. Äskettäin Prigozhinin tulkittiin hyökänneen myös presidentti Vladimir Putinia vastaan.

Putin hämmentää kuvaa todellisuudesta

– Minun tulkintani on, että (Prigozhinin ja Kremlin riitely) on tietynlaista teatteria. Varmasti se on hämmentämistä, jota Venäjä ja Putin harjoittavat. En usko, että Prigozhin tekee sitä yksin, Laaksonen sanoo.