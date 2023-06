Käynnistääkö Ukrainan hyökkäys dominoefektin? MPKK:n sotilasprofessori povaa seuraavaksi sodan verisimpiä taisteluita

– Nyt me näemme, miten intensiteetti siellä kiihtyy. Ukraina on tehnyt viikkoja ja kuukausia tätä taistelutilan muokkaamista: He ovat iskeneet kauaskantoisilla aseilla rintamalinjojen taakse, ja nyt on siirrytty siihen vaiheeseen, että useista kohdin tunnustellaan mistä tästä linjasta pääsisi läpi.