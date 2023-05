Wagner-pomo Prigozhin: Kremlissä voi tulla vallankumous – "Voimme v**tu hävitä Venäjän"

Jevgeni Prigozhinin mukaan Ukraina valmistelee vastahyökkäystä, jonka tavoitteena on ajaa venäläisjoukot takaisin alueille, joissa ne olivat ennen kuin Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014.

Prigozhin uskoo Ukrainan yrittävän Bahmutin saartamista ja Krimille hyökkäämistä. Wagner-ryhmä on taistellut pääosin Bahmutissa.

– Olemme sellaisessa tilassa, että voimme vittu hävitä Venäjän – se on suurin ongelma… Meidän täytyy julistaa poikkeustila, Prigozhin lausui.

Prigozhin kritisoi jatkuvasti Kremliä

Prigozhin on useiden kuukausien ajan ollut napit vastakkain Venäjän puolustusministeriön kanssa ja antanut hyvin kriittisiä lausuntoja erityisesti puolustusministeri Sergei Shoigusta.

Prigozhin on väittänyt, että Wagner-ryhmä lähtee Bahmutista kuun loppuun mennessä ja luovuttaa sen venäläisjoukkojen hallintaan.

Venäjä väitti viime viikonloppuna maan joukkojen valloittaneen Bahmutin kaupungin kokonaisuudessaan. Vastahyökkäyksiä kaupungin sivustoilla tehnyt Ukraina on kiistänyt eri yhteyksissä Venäjän väitteet.

Käytännössä Bahmutin valtauksesta on pääosin vastannut Wagner-palkkasotilasryhmä.

Sotahistorioitsija: Kiistat ovat Putinin teatteria

Tällä Wagner-pomo todennäköisesti viittasi presidentti Putiniin, josta Venäjällä käytetään ilkkuessa ilmaisua "bunkkeri-isoisä", kirjoitti amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.