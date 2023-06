Prigozhin: Kreml yritti tappaa Bahmutista vetäytyviä Wagnerin sotilaita

Tilalle on Britannian julkisen tiedustelupäivityksen mukaan tullut ainakin Venäjän vakinaisen armeijan laskuvarjojoukkoja.

25. päivä toukokuuta uutisoitiin, että Prigozhinin mukaan Wagner on aloittanut vetäytymisensä Bahmutista . Vetäytymisen oli määrä alkaa pian sen jälkeen, kun Wagner-sotilaat ovat saaneet kaupungin hallintaansa.

– Tutkinta on meneillään. Räjähteitä asentaneet edustavat puolustusministeriötä, Prigozhin väitti.

Kuka on Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin?

Prigozhin on kritisoinut myös Putinia

Wagner-pomo Prigozhin ja Sergei Shoigun johtama Venäjän puolustusministeriö ovat olleet napit vastakkain kuukausien ajan. Prigozhin on syyttänyt puolustusministeriötä jopa maanpetoksesta. Yleisimmin Wagnerin johtaja on kritisoinut puolustusministeriötä ammusten pihtaamisesta.

Toukokuussa Prigozhinin on katsottu kritisoineen jopa presidentti Vladimir Putinia pariin otteeseen.

Loppukuusta Prigozhinin latoi kritiikkinsä niin sanottujen ohjeiden muodossa, jotka oli suunnattu "nimettömälle viranomaiselle", jonka amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) katsoo käytännössä olleen presidentti Putin.