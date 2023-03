Yksi arvostetuimmista Venäjä-tutkijoista julistaa: Wagner-pomo Jevgeni Prigozhinin päivät saattavat olla luetut

Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, brittiläinen professori Mark Galeotti on yksi maailman arvostetuimpia Venäjä-tutkijoita. Galeotti kirjoittaa brittilehti The Spectatorissa, että Putinin kokkina tunnettu Prigozhin oppii nyt Kremlistä kovan läksyn: ei nimittäin ole väliä, kuinka paljon hyötyä Prigozhinista on ollut aiemmin, vaan ainoastaan sillä on merkitystä, kuinka hyödyllinen hän voi mahdollisesti olla Venäjälle tulevaisuudessa.

Prigozhinista oli valtavasti hyötyä Kremlille viime vuonna ja viime syksynä, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin oli juuri julistanut maahan osittaisen liikekannallepanon. Sotilaista oli pulaa ja Prigozhin tuli apuun Wagner-palkka-armeijan kanssa.

Wagner-sotilaita on useiden lähteiden mukaan käytetty suurelta osin ihmiskilpinä ja tykinruokana Ukrainan sodassa. Ukraina uskoo, että Wagner on lähettänyt tähän mennessä maahan jo reilut 50 000 vankia, joita on kuollut kovaa tahtia.

Heistä jopa 80 prosentin sanotaan kuolleen, loukkaantuneen, joutuneen vangiksi tai kadonneen.

Toivottua taistelutulosta Venäjän armeija ei kuitenkaan ole Ukrainassa saavuttanut, ja Prigozhin on alkanut pikkuhiljaa menettää asemansa.

Prigozhin kritisoi sotilasjohtoa

Prigozhin on nyt jo viikkojen ajan kritisoinut julkisesti Venäjän sotilasjohtoa, koska se ei ole suostunut tukemaan Wagneria riittävästi Bahmutin taisteluissa. Galeotti kirjoittaa Twitter-tilillään, että Prigozhinin yhä kiihkeämpi sanasota Venäjän puolustusministeriön kanssa ampumatarviketoimituksista ei lupaa hyvää Putinin kokin kannalta.

Galeottin mukaan Prigozhin on nyt ajanut itsensä tilanteeseen, jossa hän kirjaimellisesti taistelee elämästään.

Institute for the Study of War - ajatushautomo kirjoittaa, että Venäjän Kremliin kuuluvan Valdai-keskusteluklubin jäsen, valtiotieteilijä Aleksei Mukhin syytti Prigozhinia siitä, että hän ajaa Venäjällä poliittisia tavoitteita, jotka vaarantavat Wagnerin voimat Bahmutissa.

Mukhin kommentoi Prigozhinin 11. maaliskuuta tekemää sarkastista ilmoitusta, jonka mukaan hän aikoo asettua ehdolle Ukrainan presidentinvaaleissa ensi vuonna. Mukhin totesi Telegram-kanavallaan, että venäläisyleisö tulkitsi Prigozhinin lausuntoa ilmoitukseksi, jonka mukaan hän asettuisi ehdolle Venäjän presidentinvaaleissa, jotka on myös suunniteltu pidettäväksi vuonna 2024.

Mukhin kysyi retorisesti, onko Prigozhin ilmoittanut Venäjän presidentille Vladimir Putinille "presidenttiehdokkuudestaan".

Tämä Prigozhinia vastaan suunnattu hyökkäys on linjassa ISW:n 12. maaliskuuta esittämän arvion kanssa, jonka mukaan Venäjän puolustusministeriö saattaa tarkoituksella kuluttaa Wagner-joukkoja Bahmutissa Prigozhinin poliittisten pyrkimysten horjuttamiseksi.