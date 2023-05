Prigozhin: Wagner on alkanut vetäytyä Bahmutista

Ukraina ja Venäjä ovat taistelleet Bahmutin kaupungista kuukausien ajan. Prigozhin on väittänyt jo jonkin aikaa, että Wagner luovuttaa kaupungin Venäjän vakinaisen armeijalle siinä vaiheessa, kun kaupunkitaistelut päättyvät.

Venäjä väitti viime viikonloppuna vallanneensa Bahmutin kokonaisuudessaan. Ukraina on kiistänyt väitteen, mutta sota-asiantuntijat ja esimerkiksi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War ovat katsoneet, että Venäjä on vähintään käytännössä valloittanut Bahmutin.

Samaan aikaan Ukraina on väittänyt jatkaneensa ainakin jossain määrin paikallisiksi luonnehdittuja vastahyökkäyksiä Bahmutin sivustoilla.

Sunnuntai-iltapäivänä Ukrainan armeijan itäisten joukkojen komentaja Oleksandr Syrskyi väitti Reutersin mukaan, että ukrainalaisjoukkojen sivustahyökkäykset ovat lähellä Bahmutin kaupungin "taktista piirittämistä". Näitä väitteitä ei ole kyetty vahvistamaan.

Ukraina on aiemmin väittänyt, että sen tavoite on piirittää Bahmut. Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä Kastehelmi totesi viime lauantaina MTV Uutisille, että tällä hetkellä on vaikea nähdä, että Ukrainan käytössä olevien joukkojen voimat riittäisivät kaupungin saartamiseen.

– Ukrainan pitäisi vallata laajoja alueita ja useita kyliä. Pitäisi myös ylittää Bahmutjoki, Kastehelmi sanoo.

Venäjä on keskittänyt suurimman osan saatavilla olevista reserveistään Bahmutin alueelle, väitti Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Malyar jo perjantaina amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan.

Reservien keskittämisen seurauksena Venäjä on kyennyt Malyarin mukaan hidastamaan Ukrainan vastahyökkäyksiä.

Britannian puolustusministeriö puolestaan totesi lauantaina, että Venäjä on "hyvin todennäköisesti" lähettänyt useita pataljoonia Bahmutin alueelle. Venäläisjoukot ovat Bahmutin kaupungin sivustoilla yhä "heikot", ISW arvioi perjantaina.