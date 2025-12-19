Pöllöraati arvioi, että perussuomalaisten kansanedustajien anteeksipyyntö liki hallituskriisin laukaisseista kuvista syntyi taloudellisten syiden pakottamana.

Miss Suomesta julkaistusta valokuvasta lähtenyt silmienvenyttämiskohu eskaloitui perussuomalaisten silmienvenyttelykuvien myötä nopeasti sisäpoliittiseksi ja kansainväliseksi rasismikriisiksi.

– Hallituskriisi oli oikeasti jo aika lähellä, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari sanoi Pöllöraadissa perjantaiaamuna.

– En usko, että he ajattelivat tarkoituksella suututtavansa koko Itä-Aasian. Sen sijaan se oli ihan kotimaiseen käyttöön tarkoitettua hölmöilyä, joka sitten vaan lähti aika nopeasti leviämään globaalissa maailmassa, Junkkari totesi.

Perussuomalaisten reaktionopeus ei saa pöllöraatilaisilta täysiä tyylipisteitä.

– Perussuomalaisten ensimmäinen reaktio oli lähinnä naureskelu, ja ryhmänjohtaja Jani Mäkelä päivitteli koko asiaa. Aika nopeasti se eskaloitui. Torstaina perussuomalaisilla oli tilanne, että jos he eivät olisi tehneet mitään, niin kokoomuksen olisi kyllä ollut kauhean vaikea jatkaa tässä hallituksessa, Junkkari sanoi.

Junkkarin mukaan kyseessä saattoi olla jo viides perussuomalaisten aiheuttama rasismikriisi Orpon hallituksessa.

Torstaina perussuomalaisten eduskuntaryhmä päätyi antamaan kuvissa ilveilleille kansanedustajille Juho Eerolalle ja Kaisa Garedewille vakavan huomautuksen.

– Se on vähän sama asia kuin ehdollinen vankeus, eli ei yhtään mitään käytännössä, viestintäkonsultti ja tietokirjailija Katleena Kortesuo arvioi.

Pöllöraadissa epäiltiin, että huomautusta ja anteeksipyyntöjä ei ehkä olisi irronnut ilman taloudellista painetta.

– Voisiko olla, että Aasian vientiyrityksiltä olisi tullut kriisiviestinnän kuumaa linjaa valtioneuvoston kansliaan, koska tässä identifioitiin nämä kolme maata [toim. huom. Kiina, Japani ja Etelä-Korea), joiden kanssa kaikilla Suomella on tiiviitä kauppasuhteita. Ovatko nämä kauppasuhteet olleet se argumentti, jolla pantiin perussuomalaiset ruotuun, MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen esittää.

– Tämähän siihen varmasti vaikutti, kun ruvettiin puhumaan viennistä ja euroista. Onko sitten niin, että rasismi itsessään tai ihmisten yhdenvertaisuuden loukkaaminen ei riitä syyksi [anteeksipyyntöön], mutta kun siihen tulee hintalappu päälle, se muuttuukin vakavaksi asiaksi. Oli tämä siinä mielessä kiusallista, Junkkari lisää.

