Viikon kohukooste: Slush-Marin, rahapeli-Petelius ja "kiljuvien naisten" alle jäänyt Petteri Orpo Pöllöraadin syynissä – "Tilanneälykäs ihminen ei tietenkään sano sitä"

Marin aiheutti pienen kuohunnan, kun ilmeni, että kasvuyritystapahtuma Slushissa hänen mukanansa esiintyy edustaja yhtiöstä, jossa hänen miehensä Markus Räikkönen on töissä.

MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen huomauttaa, että tapaus on ikään kuin sukua somevaikuttajien kanssa esiintymiselle. Sekin on voinut auttaa vaikuttajia saamaan julkisuutta ja huomiota.

Ohjelma on katsottavissa myös MTV Katsomossa ja MTV Uutiset Livessä .

Tapaus Petelius

Pirkka-Pekka Petelius on puolestaan ollut julkisuudessa sidonnaisuus- ja tuloilmoituksiensa vuoksi.

MTV Uutisten saamien asiakirjojen mukaan Petelius on saanut ahvenanmaalaiselta peliyhtiöltä noin 120 391 euroa, jonka edustaja itse on merkinnyt alun perin luottamustoimipalkkioksi, jota se ei ole ollut.

– Minulle tulee tästä episodista sellainen kuva, että ilmoitusta laadittaessa joku – joko Petelius tai kuka se on kirjoittanut – on pitänyt asiaa kiusallisena eikä sitä ole merkattu oikein sidonnaisuusilmoitukseen, Ristamäki sanoo.

– Se on myös vihreille kiusallista. Tämä, että sidonnaisuusilmoitusta muutetaan kaksi tuntia uutisen julkaisemisen jälkeen, niin onhan se aika ikävää puolueelle, joka on puhunut rahapelihaitoista aika paljon. Tuskin puolue on koko hommasta tiennyt, jatkaa Tamminen.