Eduskunnan oikeusasiamies ei ala tutkia kanteluita, jotka liittyvät Petteri Orpon (kok.) hallituksen viimeisimpään rasismikohuun.
Oikeusasiamies kertoo saaneensa kymmeniä kanteluita, joissa arvostellaan perussuomalaisten kansanedustajien Juho Eerolan ja Kaisa Garedewin sekä europarlamentaarikko Sebastian Tynkkysen rasistisia silmienvenytyskuvia.
Oikeusasiamies sanoo tiedotteessa, etteivät kansanedustajat edustajantoimessaan kuulu oikeusasiamiehen toimivallan piiriin. Sama pätee Euroopan parlamentin jäseniin, oikeusasiamies kertoo.