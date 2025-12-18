Perussuomalaiset käsittelevät tänään eduskunnassa kansainväliseen selkkaukseen johtaneita rasistisia kuvia. MTV Uutiset lähettää suoraa lähetystä paikan päältä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän on määrä päättää tänään puolueen kansanedustajille mahdollisesti annettavista sanktioista.

Eduskuntaryhmä kokoontuu kello 14 alkaen eduskunnassa. MTV Uutiset lähettää suoraa lähetystä kokouspaikan edustalta noin kello 13.40 alkaen.

Sanktiot liittyvät sosiaalisessa mediassa julkaistuihin kuviin, joissa kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew vääntelevät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat käsittelivät asiaa tiistaina. He tuomitsivat yhteisessä lausunnossaan ala-arvoiset ja asiattomat ulostulot, jotka loukkaavat ja murentavat Suomen mainetta. He eivät kuitenkaan ottaneet kantaa mahdollisiin sanktioihin, vaan niistä päättää perussuomalaisten eduskuntaryhmä.

Kyse hallituspuolueiden välisestä luottamuksesta

Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat syyskuussa sanktiomenettelystä tapauksissa, joissa hallituspuolueiden edustajan kielenkäyttö on hallituksen rasisminvastaisen yhdenvertaisuustiedonannon vastaista.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tuolloin, että kyse on viime kädessä hallituspuolueiden välisestä luottamuksesta. Hän totesi, että hallitus ei ole toimintakykyinen, jos ryhmät eivät toimi sovitusti.

Orpo pyysi keskiviikkona perussuomalaisten some-julkaisuja anteeksi Suomen Kiinan-, Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median kanavilla. Viestissään Orpo pyysi vilpittömästi anteeksi ja vakuutti, että julkaisut eivät heijasta Suomen arvoja, kuten tasa-arvoa ja osallisuutta. Orpon mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa on mahdotonta hyväksyä minkäänlaista syrjintää.

Orpo kertoi viestissään myös, että kansanedustajien toiminnasta on keskusteltu eduskunnan ryhmänjohtajien kesken ja että ryhmänjohtajat ovat tuominneet loukkaavan ja sopimattoman käytöksen.