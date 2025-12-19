SDP:n Tytti Tuppurainen vaatii Riikka Purran pyytävän anteeksi ja toivoo Petteri Orpon harkitsevan uudelleen päätöstä olla antamatta tiedonantoa oppositiolle silmienvääntelykohussa.
Oppositiopuolueet SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Liike Nyt vaativat eilen torstaina hallitukselta yhteistä arviota silmienvääntelykuviin liittyvästä tapauksesta.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen mukaan koko eduskunnan pitäisi päästä keskustelemaan kohun vaikutuksista Suomelle ja korjaamaan syntyneitä vauriota.
– Jos valtioneuvosto tiedonannon antaisi, valiokunnissa voitaisiin tehdä eduskunnan yhteiset päätelmät siitä, kuinka Suomen maineelle ja vientiyrityksille syntyneet vauriot korjataan, Tuppurainen kommentoi MTV Uutisille eduskunnassa.
"Meillä oppositiossa on kyllä pitkämielisyyttä"
Eduskunta on jäämässä joulutauolle tänään perjantaina. Tuppuraisen mukaan neuvonpidon ajankohdasta päättäminen on valtioneuvoston ja pääministerin harkinnassa.
– Mikäli valtioneuvosto päättää, se voisi vaikka tänään päättää antaa eduskunnalle tiedonannon, jolloin puhemies voi harkita, milloin se otetaan käsiteltäväksi.
– Meillä oppositiossa on kyllä pitkämielisyyttä tämän asian käsittelyssä. Tämä on vakava kysymys ja isämaalle syntyneet vauriot vaativat pitkäaikaisia korjaustoimia.
SDP vaatii Purralta anteeksipyyntöä
Miksi vakava huomautus ja anteeksipyynnöt eivät riitä oppositiolle?
– Arvostamme suuresti sitä, että perussuomalaisten eduskuntaryhmässä kyettiin pyytämään anteeksi. Se on hieno ja tärkeä ele tässä kaikessa, Tuppurainen muotoilee.
– Mutta valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) toisen hallituspuolueen puheenjohtajana ei kyennyt eduskunnan täysistunnolle tunnustamaan, että nämä kuvat olivat rasistisia. Ja se jättää kyllä huolen siitä, onko valtioneuvostolla kuitenkaan tästä asiasta yhteistä näkemystä.
Jos valtiovarainministeri Purra julkisesti pyytäisi anteeksi, riittäisikö se oppositiolle?
– Tämä olisi erinomainen asia ja tukisi kyllä eduskunnassa tehtävää työtä näiden vaurioiden korjaamiseksi, Tuppurainen sanoo.
Jos Purralta ei anteeksipyyntöä tule, SDP aikoo ottaa asian esille helmikuussa, kun eduskunta kokoontuu seuraavan kerran.
– Valitettavasti rasismikysymys ei näytä poistuvan eduskunnan päiväjärjestyksestä niin kauan kuin perussuomalaiset ja sen puheenjohtaja eivät sitä yksiselitteisesti tuomitse – kaikkea rasismia.
– Vastuu tästä kaikessa on pääministeri Petteri Orpolla ja kokoomuksella päähallituspuolueena.
Purra ei halunnut kommentoida anteeksipyyntövaatimuksia aamulla MTV Uutisille.