Eduskunnan oppositiopuolueet eivät ole tyytyväisiä hallituksen toimintaan silmienvääntelykohussa. Oppositio vaatii hallitukselta tiedonantoa asiasta.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että kyselytunnilla kävi ilmeiseksi, että valtioneuvostossa ei ole vielä yhteistä tilannekuvaa. Tämän vuoksi oppositio odottaa pääministeri Petteri Orpolta (kok.) johtajuutta ja vastuun ottamista.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan eduskunnan on saatava tieto siitä, miten Suomen maakuva ja ulkomaankauppa korjataan. On myös varmistettava, ettei Suomesta synny ikävää, vihamielistä ja kiusaavaa kuvaa.