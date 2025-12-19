Pääministerin mielestä silmienvääntelytapaus on loppuunkäsitelty.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei näe tarvetta opposition vaatimalle tiedonannolle rasismikohusta. Orpon mukaan tapaus on käsitelty loppuun.

Oppositiopuolueet SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Liike Nyt vaativat torstaina hallitukselta yhteistä arviota silmienvääntelykuviin liittyvästä tapauksesta.

Opposition mukaan arvio olisi voitu esittää esimerkiksi tiedonannon muodossa.

Orpo kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessaan Brysselin EU-huippukokouksen yhteydessä.

Rasismikohussa on ollut kyse perussuomalaisten kansanedustajien Juho Eerolan ja Kaisa Garedewin sosiaalisessa mediassa julkaisemista kuvista, joissa he vääntelevät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan.

Omien sanojensa mukaan Eerola ja Garedew halusivat osoittaa kuvillaan tukeaan Miss Suomi -tittelinsä menettäneelle Sarah Dzafcelle, joka oli niin ikään väännellyt silmiään some-kuvassa.

"Juuri niin kuin pelisäännöissä sovittiin"

Orpo sanoi olevansa tyytyväinen, että asian käsittely saatiin torstaina hallituspuolueiden osalta päätökseen. Orpon mukaan tapaus on käsitelty juuri niin kuin hallituspuolueiden pelisäännöissä sovittiin.

– Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsitteli tämän. Nämä ryhmän jäsenet pyysivät julkisesti anteeksi ja heidät on tästä puhuteltu. Tämä asia on käyty perusteellisesti läpi juuri sillä tavalla kuin mitä pelisäännöissä sovittiin, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantain vastaisena yönä.

– Nyt se käsiteltiin loppuun. Tätä on muutenkin käsitelty niin paljon, että en näe tarvetta tiedonannolle, Orpo jatkoi.

Orpon mukaan hallitus on asiasta tiiviisti yhteydessä erityisesti Aasian maiden suurlähetystöihin ja on valmis lisätoimiin, jos sellaisille on tarvetta.

Orpon mukaan hallitus on tehnyt täysin selväksi, että nyt nähty käytös ei kuulu Suomeen ja että hallitus ei hyväksy rasismia.