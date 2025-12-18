Japani odottaa Suomen hallituksen reagoivan asianmukaisesti silmienvääntelykohuun.
Perussuomalaisten kansanedustajien sosiaalisessa mediassa julkaisemat kuvat ovat herättäneet suurta huomiota myös Suomen rajojen ulkopuolella. Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi, että ylin valtionjohto on käynyt vuoropuhelua ystävämaiden kanssa.
– Olemme tuoneet sitä viestiä, mikä meille hallituksena on itsestään selvä. Eli että olemme sitoutuneet täyteen yhdenvertaisuuteen eikä rasismille ole minkäänlaista sijaa, Valtonen sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.
Japanin hallituksen korkea-arvoinen edustaja otti torstaina kantaa silmienvääntelytapaukseen.
Hallituksen pääsihteerin Minoru Kiharan mukaan Japani odottaa Suomen hallituksen reagoivan asianmukaisesti silmienvääntelykohuun. Asiasta uutisoivat useat mediat, kuten Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post.
Perussuomalaiset kansanedustajat Juho Eerola ja Kaisa Garedew julkaisivat sosiaalisessa mediassa kuvat, joissa he vääntelevät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan.
New York Times uutisoi
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Brysselissä torstaina, että viestin maailmalle pitää olla, ettei Suomi hyväksy minkäänlaista rasismia.
Orpon mukaan Suomen hallitus reagoi keskiviikkona voimakkaasti hänen nimissään lähettämällä julkisen anteeksipyynnön Japaniin, Etelä-Koreaan ja Kiinaan maiden omilla kielillä.
Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan koko hallitus seisoo lausuntojen takana.
Yhdysvaltalaislehti New York Times on uutisoinut Orpon anteeksipyynnöstä Suomen Kiinan-, Japanin- ja Etelä-Korean-suurlähetystöjen sosiaalisen median alustoilla. Lehti kirjoittaa Orpon yrittävän hillitä rasismiskandaalia. Artikkeli on julkaistu myös New York Timesin kiinankielisillä sivuilla.
Eerola ja Garedew saivat torstaina eduskuntaryhmältään vakavan huomautuksen seuraamuksena kuvista. He myös pyysivät anteeksi heiltä, joita ovat loukanneet.