Suomi pysyy otsikoissa ulkomailla – BBC: "Rasistinen tulimyrsky"
Kohu alkoi Sarah Dzafcesta (oikealla) ja leimahti perussuomalaisten kansanedustajien toimesta.
Julkaistu 17.12.2025 10:37
Joonas Mustonen
Suomen rasistinen kohu pysyy otsikoissa maailmalla.
Alun perin ex-Miss Suomesta Sarah Dzafcesta lähteneestä silmien venyttely -kuvasta syntyi perussuomalaisten käsissä suurempi rasistinen kohu tai "tulimyrsky", kuten BBC uutisoi.
BBC siteeraa tänään aamulla julkaistussa jutussa laajalti Suomen mediassa kohusta kerrottuja asioita: Kuinka kohu syntyi, Dzafcen anteeksipyynnöstä sekä Miss Suomi -tittelin luovuttamisesta, kohua jatkaneesta perussuomalaisten kansanedustajien silmien venyttely -kuvista sosiaalisessa mediassa, pääministeri Petteri Orpon (kok.) jyrähdyksestä sekä siitä, että määrätäänkö perussuomalaisille mahdollisesti kurinpitotoimia.
Lentoyhtiön viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoi tiistaina Ylelle sekä STT:lle, että Finnairin japaninkieliselle X-tilille oli tullut lukuisia negatiivisia kommentteja aiheesta.
– Viesti kommenteissa on kaikissa samansuuntainen: älkää matkustako tähän maahan, älkää matkustako Finnairilla, Tallqvist kertoi Ylelle sähköpostitse.
Tallqvistin mukaan on selvää, ettei kyseessä oleva kommentointi vaikuta positiivisesti Suomen maakuvaan.
Yle: Tuotantoyhtiön ja Japanin yhteistyöt tauolle
Kenties ensimmäinen konkreettinen kohusta johtuva seuraus koskettaa nyt suomalaista tv-tuotantoyhtiötä.
Yle kertoo, että japanilaiset ja suomalainen tv-tuotantoyhtiö ovat laittaneet yhteistyöt tauolle.
Tuotantoyhtiö ICS Nordicin luovan johtajan Ilkka Hynnisen mukaan Suomen vahva maabrändi Japanissa on saanut kolauksen.
ICS Nordicin Japanin markkinoille suunnattu uusi rikossarja Nousevan auringon varjot kuitenkin esitetään Japanissa ensi vuonna. Pääosaa sarjassa näyttelee Jasper Pääkkönen sekä Anne Watanabe.
Hynninen toteaa Ylelle, että mainekolaus voi haitata suomalaisyritysten vientiponnistuksia Japanin markkinoilla laajemminkin.
– Tämä on kasvanut lumivyöryn lailla, ja tapausta on kommentoitu paljonkin. Tällaiset asiat koetaan siellä hyvin sensitiivisiksi. Hyvät käytöstavat ovat Japanissa tärkeitä, ja luottamus rakennetaan monella tasolla, Hynninen sanoo Ylelle.
