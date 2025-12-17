Suomen rasistinen kohu pysyy otsikoissa maailmalla.

Alun perin ex-Miss Suomesta Sarah Dzafcesta lähteneestä silmien venyttely -kuvasta syntyi perussuomalaisten käsissä suurempi rasistinen kohu tai "tulimyrsky", kuten BBC uutisoi.

BBC siteeraa tänään aamulla julkaistussa jutussa laajalti Suomen mediassa kohusta kerrottuja asioita: Kuinka kohu syntyi, Dzafcen anteeksipyynnöstä sekä Miss Suomi -tittelin luovuttamisesta, kohua jatkaneesta perussuomalaisten kansanedustajien silmien venyttely -kuvista sosiaalisessa mediassa, pääministeri Petteri Orpon (kok.) jyrähdyksestä sekä siitä, että määrätäänkö perussuomalaisille mahdollisesti kurinpitotoimia.

Kohua herättäneet kuvat levisivät somen ja uutisten myötä ainakin Japaniin, Kiinaan ja Etelä-Koreaan, ja nyt myös BBC:n mukaan myös Thaimaahan.