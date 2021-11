Pöllöraati ihmettelee Woltin hirmukauppojenkin aikaansaamaa kaksinaismoraalia poliitikoissa – "Politiikan angrybirdsit liehahtaa paikalle siipeilemään"

– Kyllä siinä pitkä (toiminta)ketju on, ja mietin, että näiden Woltin lähettien asemaa maailmanlaajuisessa kapitalismissa, niin yllättävän vähän siitä keskusteltiin keskiviikkona.

Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä .

– Kaikki taivastelee, että ihanaa, ihanaa. Odotin vähän, että vähän vasemmalta ja muualta, että missäs tämä kritiikki on, mutta sitäkään ei kuulunut, Haapala toteaa.

"Politiikan angrybirdsit liehahtaa paikalle siipeilemään"

MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki jakaa saman ajatuksen ja lisää, että poliitikoilla on tällaisten menestystarinoiden kohdalla tapana ottaa osansa kunniasta.

Woltin työntekijöiden asema noussut otsikoihin

Woltin työntekijöiden asema on ollut ennen yrityskauppoja otsikoissa.

– Työntekijän aseman käsittely on kesken, mikä se on tässä yhtiössä ja alustataloudessa ylipäätään. Se on keskeinen, ei vain Suomessa vaan muissakin maissa.