Valtiovarainministeri Saarikko liikuttui Woltin toimitusjohtajan sähköpostista – Miki Kuusi kiitti Suomea siitä, mitä on maalta saanut

Sähköpostissaan Miki Kuusi kiitti Suomea siitä, mitä hän on maalta saanut, ja kertoi haluavansa pitää yrityksellä ison roolin Suomessa.

Saarikon mukaan yrityskauppa on iso signaali suomalaisen osaamisen merkityksestä.

– Wolt on ollut rohkea ja sitkeä yritysidea, joka lähti lentoon. Kaikille alustatalouden yrittäjille ei ensimmäisellä kerralla eikä toisellakaan kerralla käy niin, Saarikko luonnehti.

– Suomella on ollut valtava vaikutus siihen, millaiseksi yritykseksi Wolt on muotoutunut. Meille on tärkeää, että maksamme jatkossakin veromme tänne ja pystymme luomaan kasvavalle määrälle ihmisiä töitä ja tuloja Suomessa, Kuusi sanoi tiedotteessa.