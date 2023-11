Miki Kuusi tienasi eniten suomalaisista ja yllättyi – vastaa nyt kritiikkiin Wolt-kuskien toimeentulosta

Kuusi tienasi yli 79 miljoonaa euroa. Pääasiallinen syy valtaviin tuloihin oli Woltin myynti yhdysvaltalaiselle Doordashille vuonna 2021.

MTV Uutiset tavoitti Kuusen kommentoimaan tuloja, jotka olivat yli 25 miljoonaa suuremmat kuin kakkossijaa pitävällä Versowoodin entisellä omistajalla Pekka Kopralla.

– Kyllä se yllätyksenä tuli. En osannut olettaa, että näin korkealla listalla olisin.

Kuusi suhtautuu nöyrästi sijoitukseensa listalla.

– Jos joku olisi sanonut kymmenen vuotta sitten, että perustamani yritys kasvaa tämän kokoluokan yritykseksi, niin en olisi uskonut.

Ei tavoitellut ykköspallia

Kuusi kertoo, että taloudellinen huippumenestys ei ole ollut hänen pääasiallinen tavoitteensa.

Sen sijaan Kuusi halusi luoda jotain, mille hän koki olevan tarvetta. Hän halusi tuoda start-up-kenttään jotain uutta ja käytti neljä vuotta Slush-kasvuyritystapahtuman kehittämiseen.

– Oli varmaan kaikilla mittareilla taloudellisesti ajatellen typerin mahdollinen päätös, että lähdin Supercelliltä vuonna 2012, kun piti päättää Slushin ja Supercellin välillä.

Suuret verot

Kuusi sanoo maksavansa jättiveronsa mielellään.

– Ei tämä elämääni merkittävästi muuta. Ennen olin Woltin osakkeenomistaja, nyt olen Doordashin osakkeenomistaja.

Verotiedoissa näkyy siis Kuusen Wolt-osakkeiden laskennallinen arvo kaupantekohetkellä.

– Myyn sen verran osakkeita, että verot pystyn maksamaan, mutta jatkan edelleen osakkeenomistajana matkaa.

Kuusi muistelee MTV Uutisille Woltin vuoden 2018 jättimäistä rahoituskierrosta, jonka seurauksena yritys pystyi laajenemaan merkittävästi.

– Oli absurdi tunne, kun maksoin Suomen valtiolle noin 27 miljoonan euron summasta verot.

Kuusi kertoo olleensa ylpeä, että hän on pystynyt osallistumaan yhteiskunnan rahoittamiseen.

– Eihän tämä meidän hyvinvointivaltio toimi, jos ei täältä synny kansainvälisesti arvoa tuottavia yrityksiä, ja jos ne eivät maksa tarpeeksi veroa Suomeen.

Wolt-kritiikki

Suomessakin yleistyneet alustatalouden yritykset ovat nostattaneet kriittistä keskustelua viime vuosina muun muassa työntekijöidensä oikeuksista ja työehdoista.

Kuriirit ovat kritisoineet laajasti huonontuneita palkkioita tämän vuoden aikana. Näkeekö Kuusi ristiriitaa sen ja jättitulojensa välillä?

– Vaikka me kuinka yritämme, niin kaikille me ei pystytä kaikissa kaupunginosissa tuottamaan aina sellaista kokemusta kuin me haluttaisiin.

Kuusi myös muistuttaa, että Doordash toimii 25 maassa, ja alustalla on yli 200 000 lähettiä sekä yli 100 000 kauppiasta.

– Jos me teemme virheitä, niin me korjaamme ne ja me opimme niistä.

Veropäivä ei hetkauta

Verotietojen julkisuus ja niin sanottu veropäivä jakaa mielipiteitä Suomessa. Kuusessa päivä ei herätä suurempia tunteita.

– Ei mulla ole siitä vahvaa mielipidettä. Suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu avoimuus ja tämä on osa sitä. Omaa elämääni en mielelläni mediassa avaisi, mutta tämä on osa yhteiskuntaamme.

Onko Kuusen elämä sitten muuttunut Wolt-kaupan jälkeen?

– No ei ihan hirveästi. Toki nyt markkinoilla on joka päivä mielipide siitä, minkä arvoinen firman osake on. Isoimmat muutokset liittyvät Ukrainan sotaan ja siitä seuranneeseen taloudelliseen epävarmuuteen.

