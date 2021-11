Woltin toimitusjohtaja kaipaa uusia sääntöjä läheteille – Miki Kuusi kertoo MTV Uutisten haastattelussa miljardikaupan synnystä ja lähettää terveisiä poliitikoille

Tiimi, brändi ja kasvu ratkaisivat

– Datasta tykätään puhua muotisanana. Meidän arvo on se, että meillä on 23 maassa 4 000 ihmisen tiimi. Olemme rakentaneen brändin, jolla on 15 miljoonaa asiakasta. Olemme tehokkain logistiikkaverkosto esimerkiksi Helsingissä, Kuusi hehkuttaa.

– Woltilla on tuote ja teknologia, jonka he ovat pystyneet skaalaamaan useisiin maihin ja heillä on tiimi, joka on sen tehnyt. Arvo on luotu kasvulla lyhyen aikavälin kannattavuuden sijaan. Jossain vaiheessa liiketoiminnan on käännyttävä kannattavaksi. On vaikea arvioida, milloin se tapahtuu. Uskon, että he etsivät parhaan tavan tehdä liiketoimintaa. Voi olla, että vielä pari vuotta nähdään tappiollista liiketoimintaa, Luiro pohtii.