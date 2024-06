Pöllöraati käännytyslaista: "Kohta tulee varmaan Kalevi Sorsan haamu ottamaan kantaa"

Viikon kuumin poliittinen puheenaihe on ollut tällä viikolla käännytyslaki, johon liittyvää mietintöä eduskunnan hallintovaliokunta hioi tänään torstaina pitkän kaavan mukaan.

Eduskunnassa vaa'ankieliasemassa lain käsittelyssä on SDP. Jos riittävän moni demariedustaja päätyy vihreiden ja vasemmistoliiton tavoin vastustamaan esitystä, käännytyslaki ei saavuta poikkeuslain tarvitsemaa viiden kuudesosan enemmistöä eduskunnan äänestyksessä.

– Paljon riippuu siitä, minkälainen mietintö hallintovaliokunnasta putkahtaa. Aika iso kynnys on siihen, että iso osa demareista lähtisi vastustamaan. Muutama tällainen vastahangoittelija varmasti löytyy.

– Demareiden ryhmässä on kuulunut olevan aikamoista hermostuneisuutta. Vaikuttaa siltä, että Antti Lindtman on vain todennut, että kyllä me voimme äänestää puolesta, jos RKP:kin äänestää puolesta.