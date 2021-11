Miksi Wolt on 7 miljardin arvoinen? Analyytikko listaa tärkeimmät tekijät historiallisen kauppahinnan takana

– Ostajan täytyy uskoa, että tässä on rakennettu jotain hienoa. Jotain, mikä on tuottamassa pitkällä aikavälillä. Kun miettii Woltin tarinaa, he ovat hyvin vahvasti kasvava yhtiö. Siinä arvostuksessa on kasvua sisällä.

– Tämä on tunnustus Woltille, tiimille ja perustajalle siitä, että he ovat onnistuneet tekemään jotain oikein.

– Puhutaan tosi kilpaillusta markkinasta. Hyvin monta hyvin resursoitua pelaajaa löytyy markkinoilta. Wolt on onnistunut teknologisesti rakentamaan jotain toimivaa ja joitain, mikä on vietävissä muihin maihin. Lisäksi on ollut tosi vahva toteutuskyky tiimillä. Sitä ei voi väheksyä, miten kova tiimi siellä on ollut takana, että on saatu niin nopeasti kasvua ja avattua uusia kohteita (eri puolille maailmaa).