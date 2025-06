MTV:n myynti norjalaiselle Schibstedille saanut viranomaisluvat – tätä uuden omistajan taustasäätiö haluaa yleisölle

Schibsted-yhtiö on saanut kilpailuviranomaisilta luvat ostaa Telialta MTV:n ja ruotsalaisen TV4:n. Kaupan odotetaan toteutuvan lopullisesti syyskuun loppuun mennessä.

Kilpailuviranomaisilta on tullut touko–kesäkuussa vihreää valoa sille, että norjalainen Schibsted saa ostaa MTV:n sekä ruotsalaisen TV4:n Telialta.

Schibstedin pääomistajan eli Tinius-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ole Jacob Sunde kertoo MTV Uutisille, että kauppa lähestyy loppusuoraa.

– Kauppasummaa ei ole vielä maksettu, mutta sen kanssa on tarkoitus edetä lähiaikoina. EU:n komission lupa tuli aiemmin kesäkuussa, Sunde sanoo.

Schibsted vahvistaa MTV Uutisille sähköpostitse, että EU:n komissio on antanut ensimmäisen vaiheen hyväksynnän kaupalle 13. kesäkuuta.

Kaupan on tarkoitus toteutua lopullisesti syyskuun loppuun mennessä.

Monia median muotoja

MTV Uutisten toimituksessa vieraillut Sunde painottaa, että mediatalojen olisi pystyttävä tarjoamaan sisältöjä monissa eri muodoissa.

– Nykyään on oltava läsnä niin tekstin, videoiden kuin äänen muodoissa. Kaikki nämä formaatit ovat tärkeitä, hän painottaa.

– Yleisölle on pystyttävä tarjoamaan heille olennaista sisältöä silloin, kun kuluttaja sitä haluaa, hän jatkaa.

Schibsted omistaa aiemmin useita lehtitaloja Norjassa ja Ruotsissa. Omistuksiin kuuluvat muun muassa Verdens Gang (VG), Aftonbladet, Svenska Dagbladet ja Aftenposten.

Sunde pitää tärkeänä, että Schibsted hankkii nyt myös tv-yhtiöitä omistukseensa.

Suomessa Schibsted-konserni omistaa jo tori.fi- ja Podme-palvelut.

– Olemme tulleet Suomeen pitkäksi aikaa. Uusia suunnitelmia ei nyt ole. MTV:n hankinta yhdessä TV4:n kanssa on suuri investointi. Katsotaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, Sunde toteaa.

Tiettyjä periaatteita on noudatettava

Tinius-säätiöllä on tietyt eettiset periaatteet, joiden mukaan sen mediayhtiöiden on toimittava. Esimerkiksi demokratiaa ja tiettyjä arvoja on puolustettava.

– Puolustamme ihmisoikeuksia, lehdistönvapautta ja ilmaisunvapautta. Nämä ovat meille tärkeitä arvoja. Demokratiassa ihmisten on saatava luotettavaa tietoa ja siihen tarvitaan luotettavaa mediaa, hän painottaa.

Säätiö ei omien sanojensa mukaan odota mediayhtiöiltään kovia voittoja, mutta yhtiöiden olisi pystyttävä ainakin maksamaan omat laskunsa.

– Jotta media pystyy jatkuvasti tarjoamaan luotettavaa tietoa, sen on pystyttävä ansaitsemaan myös jonkin verran rahaa, Sunde toteaa.

Monelle mediatalolle erityisesti nuoren yleisön hankkiminen on vaativaa, koska sosiaalinen media on monen nuoren pääväylä erilaisiin sisältöihin.

Sunde korostaa, että nuorille olisi pystyttävä luomaan sellaista sisältöä, joka sopii heiden tottumuksiinsa.

– Nuoret kuluttavat mediaa eri tavalla kuin oma sukupolveni. Heitä varten on oltava enemmän liikkuvaa kuvaa, lyhyempiä formaatteja ja he pitävät useiden eri lähteiden käyttämisestä. Ja myös podcastit kiinnostavat nuoria. Nuoret ovat fiksuja ja osaavat hyödyntää teknologiaa edukseen, hän pohtii.

Media-alalla on ratkaistava myös se, miten tekoälyä käytetään parhaalla tavalla hyväksi.

– Tekoäly luo paljon mahdollisuuksia, mutta myös vaaroja. Teknologia on vielä alkuvaiheessa ja tekoälyn luotettavuuteen liittyy vielä epävarmuuksia. On katsottava tarkkaan myös sitä, kuka omistaa käytettävän tekoälyteknologian ja että tekoälyä käytetään yksilön oikeuksia kunnioittavasti, Sunde miettii.