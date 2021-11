Avin mukaan ruokalähetit ovat työsuhteessa, Wolt aikoo valittaa: "Tämä on uudenlaista työtä, ja se pitäisi mahdollistaa, ei estää"

Woltin perustajaosakas Juhani Mykkänen ihmettelee tiedotteessa avin päätöstä ja toteaa, että avi on työneuvoston lisäksi ainoa taho, joka on nähnyt Wolt-lähettien työn työsuhteisena.

– Wolt-läheteistä yli 70 % on sitä mieltä, että yrittäjyyden vapaus on heille työsuhteen turvaa tärkeämpää. Moni heistä tekee työtä useille alustoille ja on viestittänyt meille toivovansa, että taistelemme nykymallin puolesta, Mykkänen perustelee. Mykkäsen mukaan hallinto-oikeusprosessiin jatkamisessa ei ole kyse siitä, ettei Wolt yrityksenä kunnioittaisi viranomaisia, vaan siitä, että he ”haluavat puolustaa lähettejään ja uudenlaista työtä”. Kaikilla osapuolilla on oikeus saada asiassa oikea tuomioistuintason ratkaisu.