Viikonlopun aikana tapahtunut epäilty joukkoraiskaus on nyt tutkinnassa Suomessa.
Lounais-Suomen poliisi tutkii Ruotsin-laivalla perjantain ja lauantain välisenä yönä tapahtunutta epäiltyä raiskausta.
Asian esitutkinta on siirtynyt Lounais-Suomen poliisilaitokselle, koska epäilty rikos tapahtui Suomen aluevesialueella.
– Epäillyt ovat tällä hetkellä kiinniotettuina, ja poliisi jatkaa asian esitutkintaa muun muassa kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla, kertoo tutkinnanjohtajan sijaisena toimiva rikoskomisario Petri Lamppu Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.
Tiedotteessa ei kerrota, onko epäiltyjä edelleen neljä, kuten Tukholman poliisi kertoi viikonloppuna.
Tukholman poliisista kerrottiin viikonloppuna MTV Uutisille, että neljä epäiltyä ja uhri ovat parikymppisiä, jotka ovat kaikki asuneet Suomessa.
Epäiltyjen kansalaisuuksia ei ole kommentoitu.
Alus oli ruotsalaismedian mukaan Viking Grace-laiva.
Tukholman poliisin tiedottaja Mats Eriksson kertoo, että laivan henkilökunta otti yhteyttä poliisiin aamuyöllä. Miehet otettiin kiinni, kun laiva saapui Tukholman satamaan.
Sittemmin miehet vapautettiin suomalaisen syyttäjän päätöksellä.