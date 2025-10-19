Artisti Jannika B esiintyi perjantaina Viking Gracella, jossa epäillään tapahtuneen joukkoraiskaus.

Neljän miehen epäillään raiskanneen parikymppisen naisen Suomen ja Ruotsin välisellä risteilylaivalla, kertoo Tukholman poliisi.

Parikymppiset miehet on otettu kiinni, ja he ovat Ruotsin poliisin hallussa. Sekä uhri että epäillyt ovat Suomesta.

Viking Linen viestinnästä vahvistetaan Expressenille, että kyse on Viking Grace-aluksesta, joka liikennöi Turun ja Tukholman välillä.

Artisti Jannika B oli kyseisellä laivalla esiintymässä 17. lokakuuta, kun epäilty raiskaus tapahtui. Hän kertoo TikTok-videollaan avanneensa syyskiertueensa Viking Gracella ja sai lukea aamulla tapahtuneesta uutisista.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Neljää miestä epäillään yhden naisen joukkoraiskauksesta. Jumalauta, se pistää vihaksi. En voi ymmärtää, että näitä uutisia tulee jatkuvalla syötöllä. Mistä tämä johtuu? Miten jollakin voi käydä mielessä, että tuollainen käytös on ok, Jannika B sanoo tiukasti videolla.

Hän jatkaa olevansa surullinen ja vihainen kahden pienen tytön äitinä siitä, että joutuu opettamaan heidät pelkäämään etenkin miehiä.

Jannika B korostaa, ettei suostumus ole sitä, jos on tiedottomassa tilassa, eikä voi sanoa ei.

– Te olette eläimiä. Ei. Koska eläimet ovat ihania. Te olette perseestä. Neljä tyyppiä, ja kaikkien mielestä se on ollut hyvä idea. Jumalauta, oksettavaa, Jannika B sanoo videolla.