Lohduton ennuste: Riekko saattaa kadota osasta maata kokonaan

Riekkokanta on vähentynyt voimakkaasti, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) riistakolmiolaskennasta. Sekä kannan kokonaismäärien että aikuisten lintujen havaitut tiheydet ovat matalat.

Riekon poikasia on syntynyt kuluvana kesänä selvästi tavanomaista vähemmän.

Poikueellisten naaraiden määrä on seurantahistorian matalin. Myös keskimääräinen poikuekoko on seurannan heikoimmasta päästä.

Kuluvan vuoden olosuhteet eivät ole olleet metsäkanalinnuille parhaat.

– Metsäkanalintujen pienet poikaset tarvitsevat kehittyäkseen hyönteisravintoa, jota on parhaiten tarjolla lämpimällä, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Andreas Lindén tiedotteessa.

– Lämpötilaltaan normaalia kylmempi tai keskinkertainen loppukevät ja alkukesä eivät suosineet kanalintupoikueita. Heinäkuun ensimmäisen kolmanneksen jälkeen saapuneet helteet saattoivat tulla liian myöhään kanalintupoikueiden näkökulmasta.

Myös myyrien erityisen vähäinen määrä on kuluvana vuonna vaikuttanut metsäkanalintujen selviytymiseen. Kun myyriä on vähän, pedot turvautuvat saalistuksessaan enemmän maassa pesivien lintujen muniin ja poikasiin.

Luken mukaan myyriä on ollut vähän Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Sopeutunut kylmään

Riekkokannan taantuminen on voimakasta jo toista vuotta peräkkäin. Viime vuoteen verrattuna kannantiheys on vähentynyt noin neljänneksen.

Pohjois-Pohjanmaalla tiheys on matalin seurantahistorian aikana, ja kanta pieneni alueella 68 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Luken mukaan on mahdollista, että laji häviää ennen pitkää joiltakin sen eteläisimmiltä esiintyvyysalueilta kuten Pohjanmaalta, Keski-Suomesta ja Pohjois-Karjalasta. Näillä alueilla riekkoa on esiintynyt erittäin vähän noin vuoden 2010 jälkeen.

Kuluvan vuoden laskennassa on mainituista alueista havaintoja ainoastaan Pohjanmaalta.

Taustalla vaikuttaa etenkin ilmastonmuutos. Riekko on kylmään sopeutunut lintu.

Etelämpänä riekko esiintyy niin harvinaisena, ettei kantaa pysty kunnolla seuraamaan riistakolmiolaskennan avulla. Otanta on liian pieni takia.

Pohjoisessa yleisesti metsäkanalintukannat ovat selkeästi vähentyneet viime vuodesta. Pohjois-Pohjanmaalla kannan pieneneminen koskee riekon lisäksi teertä ja metsoa.

Metsäkanalintuja laskettiin tänä vuonna 26. heinäkuuta ja 10.elokuuta välisenä aikana. Raportoidut tulokset perustuvat 801 riistakolmioon eri puolilta Suomea.

