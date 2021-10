Jyväskyläläisperheen rokotefarssi paljasti epäselvät tulkinnat – saako henkilöltä evätä toisen rokotteen vai ei?

Jyväskyläläisen Markon perhe on tukalassa tilanteessa, sillä jouluksi varattu 13-hengen matka Kanariansaarille on vaakalaudalla.

Perheen 18-vuotias poika on sairastanut koronaviruksen viime vuoden lopussa, eikä ole suostuttu antamaan koronarokotteen toista annosta useista yrityksistä huolimatta.

Jyväskylän tulkinta eroaa sairaanhoitopiirin tulkinnasta

Jyväskylän tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoo MTV Uutisille puhelimitse, että he seuraavat THL:n ohjeistusta, jonka mukaan sairastettu koronavirus antaa hyvän suojan koronatartuntaa vastaan.

Käytäntö on Käsmän mukaan sama, vaikka kyse olisi matkailusta ja siten koronatodistuksesta.

– Me emme piikitä kohdemaiden mukaan vaan seuraamme THL:n ohjeistusta, Käsmä toteaa.

Käsmä toteaa, että koronan sairastanut on kuitenkin oikeutettu ottamaan toisen annoksen siinä vaiheessa, kun kolmas rokoteannoskierros on käynnissä.

Johtajaylilääkäri Juha Palonevallan mukaan jyväskyläläisperheen tilanne on mahdollisesti kunnan itsensä tekemän ratkaisun tulos.

Koronaviruksen sairastaneiden rokottaminen ja matkailu on Palonevan mukaan aiheuttanut keskustelua infektiolääkäreiden keskuudessa.

– Tunnistamme ongelman rokotustodistuksen kanssa tilanteessa, jossa on sairastettu korona ja yksi rokoteannos.

– Tällä tavoin henkilöllä on riittävä rokotesuoja, mutta todistusta hän ei saa ja matkustamisen kanssa voi tulla ongelmia.

Se, keitä rokotetaan ja missä järjestyksessä, määritellään STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalaisen mukaan Valtioneuvoston asetuksessa koronarokotuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vastuulla on asetuksen valmistelu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) puolestaan lainkin velvoittamana vastaa rokotusten käytännön ohjaamisesta. THL siis antaa ohjeet kunnille ja sairaanhoitopiireille, hoitaa rokotejakelua ja seuraa rokotusten vaikutuksia yhdessä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa. – STM:n tehtävänä on lainsäädäntöpuoli, THL antaa käytännössä ohjeet, miten rokotukset toteutetaan tai miten ne pitäisi toteuttaa ja kunnat ovat vastuussa käytännön toteutuksesta, Puumalainen taustoittaa.

THL on luvannut selventää ohjeistusta

Puumalaisen mukaan THL on arvioinut, että sairastettu koronavirus on kuin koronarokotteen annos, jolloin kahta rokoteannosta ei tarvita – yksi riittää.

Puumalainen kuitenkin toteaa, että henkilöllä on oltava mahdollisuus saada kaksi rokoteannosta.

– Ymmärsin, että THL:n on tarkoitus selventää ohjeistusta niin, että kaikki ihmiset, jotka myös koronatodistuksen kannalta tarvitsevat kaksi rokoteannosta, varmasti ne saavat jokaisessa sairaanhoitopiirissä, Puumalainen kertoo.

– Tähän on liittynyt joillain alueilla epäselvyyttä ja THL on luvannut, että he selventävät ohjeita ja käyvät ne läpi sairaanhoitopiirien kanssa.