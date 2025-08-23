Mopoilija pakeni poliisia keskisormi pystyssä: "Järjettömiä nopeuksia"

Meri-Lapissa kaksi nuorta kaahasi mopoilla poliisia karkuun erillisissä tilanteissa. Poliisi kuvailee nopeuksien olleen järjettömiä.

Moottoripyöräpoliisi havaitsi eilen illalla kilvettömän mopon Torniossa. Mopoa kuljettanut nuori lähti ajamaan moottoripyöräpoliisia karkuun.

Poliisi kertoo mopoilijan ajaneen moottoripyöräpoliisia karkuun Torniosta Keminmaahan, ajaen matkan aikana muun muassa kahden kaupan parkkialueen läpi.

– Mopoilija ei hiljentänyt matkan aikana risteysalueilla, vaan ajoi uhkarohkeasti havainnoimatta risteykset läpi. Mopoilija kaahasi myös kevyenliikenteenväylällä 99 kilometrin tuntinopeudella, poliisi kertoo.

Kevyenliikenteenväylillä olleet useat jalankulkijat joutuivat väistämään pakenevaa mopoilijaa pientareelle. Matkalla Torniosta Keminmaahan mopoilija kaivoi puhelimen taskustaan ja alkoi kuvaamaan taaksepäin. Lisäksi mopoilija näytteli keskisormea.

Mopoa kuljettanut nuori kaatui Keminmaassa ja poliisi otti nuoren kiinni. Mopoa kuljetti 15-vuotias nuori, joka ei loukkaantunut tilanteessa.

Poliisi määräsi nuoren väliaikaiseen ajokieltoon ja takavarikoi mopon. Poliisi teki nuoresta lastensuojeluilmoituksen ja ilmoitti asiasta huoltajille. Asiaa tutkitaan mm. törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Toinenkin mopoilija kaahasi

Noin puoli tuntia ensimmäisen mopoilijan kiinni jäämisen jälkeen toinen mopoilija pakeni moottoripyöräpoliisia Keminmaassa. Mopoilija kaahasi moottoripyöräpoliisia karkuun kohti Lassilan koulua.

Nuori menetti mopon hallinnan koulun takana ajautuen ulkokaarteen puolelta heinikkoon ja päätyen lopulta ojaan. Mopoa kuljetti 17-vuotias nuori, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Nuori kertoi poliisille, että mopo kulkee yli 70 kilometriä tunnissa.

Poliisi määräsi nuoren väliaikaiseen ajokieltoon ja takavarikoi mopon. Poliisi teki nuoresta lastensuojeluilmoituksen ja ilmoitti asiasta huoltajille. Asiaa tutkitaan mm. törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

"Vanhemmilla vastuu kulkuneuvojen valvonnasta"

Poliisi haluaa muistuttaa, että vanhemmilla on keskeinen vastuu nuorten liikennekasvatuksesta ja kulkuneuvojen valvonnasta.

– Vanhemmat ovat vastuussa nuoren käyttämän mopon turvallisesta ja laillisesta kunnosta. Viritetty mopo on hengenvaarallinen. Perjantain törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset osoittavat, että valitettavan usein nuoret kuljettajat käyttävät kohtuuttomia nopeuksia liikenteessä ja vaarantavat kyseisellä toiminnalla sekä itsensä että muut liikenteessä kulkijat.

Poliisi varoittaa, että järjettömällä kaahaamisella voi olla pahimmassa tapauksessa kohtalokkaat ja peruuttamattomat seuraukset.