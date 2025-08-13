Lapin poliisi pyytää havaintoja junien töhrimisistä – runkojen kylkiin maalattu tekstejä

Lapin poliisilaitos kaipaa tietoja junien töhrijöistä.
Kemijärven ja Rovaniemen rautatieasemilla Lapissa on vahingoitettu kesän aikana junien runkoja töhrimällä niitä erivärisillä spraymaaleilla.
8. ja 9. kesäkuuta välisenä aikana joku vahingoitti tai jotkut vahingoittivat Rovaniemen rautatieasemalla junien runkoja kaikkiaan viisi eri kertaa.
Kylkiin oli maalattu erivärisillä spraymaaleilla epämääräinen merkki sekä tekstit winners club ja toy.
Kemijärven asemapihalla vahingoitettiin junien runkoja maalaamalla eri värisillä spraymaaleilla muun muassa teksti CLEO.
Kemijärven vahingonteko oli poliisin mukaan tehty 4.–5. heinäkuuta.
Näitkö tekijät tai onko sinulla poliisille vihje?
Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijäitä tai muuten asiasta jotain tietäviä kertomaan tietonsa poliisille sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, ääniviestinä puhelinvastaajan numeroon 0295 466 259 tai Whatsapp-viestinä numeroon 0504 155 803.