Ryanair maanittelee hallitusta laskemaan kenttämaksuja – lisää lentoja Suomeen

Euroopan suurimman halpalentoyhtiö Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary poseeraa Ryanair-kyltin kanssa Ryanairin lehdistötilaisuudessa Helsingissä 22. elokuuta 2025.
MTV UUTISET – STT

Ryanair toivoo Suomen hallituksen helpottavan lentoyhtiöiden toimintaa.

Halpalentoyhtiö Ryanair kertoo kasvattavansa kapasiteettiaan ja lentojensa määrää Suomeen talvikaudella.

Rovaniemelle avataan yhteensä neljä uutta yhteyttä Britanniasta ja Irlannista.

Ryanair toivoo Suomen hallituksen leikkaavan lentoyhtiöihin kohdistuvia maksuja ja ottavan käyttöön liikenteen palautumista pandemian jälkeen tukevan ohjelman. 

Yhtiön julkaiseman tiedotteen mukaan toimenpiteet voidaan rahoittaa lakkauttamalla valtion tukia reittilentoliikenteelle. 

Kustannusten alentaminen mahdollistaisi muun muassa investoinnin kolmen lentokoneen tukikohtaan Helsinkiin, Ryanair kertoo.

Rovaniemen lentoasemaa laajennetaan

