Pimeästä verkosta löytyy hakukone, joka paljastaa kaikki Vastaamon potilastiedot – poliisi kertoo, mistä on kyse

Vastaamo-tietomurron tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Marko Leponen vahvistaa, että hakukone on ollut poliisin tiedossa jo jonkin aikaa. Poliisilla ei kuitenkaan ole täsmällistä tietoa siitä, koska hakukone on Tor-verkkoon tarkalleen ottaen luotu.

Tietomurron aineisto on siis sama, mutta nyt tietojen saatavuutta on muokattu.

– Kun potilastiedot on vuodettu nettiin, niin valitettavastihan se tarkoittaa, että tietoja on mahdoton saada koskaan kokonaan pois. Väistämättä tulee hetkiä, jolloin näitä tietoja pyritään jollakin tavalla hyödyntämään. On hankala sanoa, millaisia motiiveja näillä (hakukoneen) tekijöillä on. Jollakin tavallahan he pyrkivät itse hyötymään asiasta, vaikka se ei välttämättä ihan aukene, että miten, Leponen kommentoi.