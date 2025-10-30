Kivimäki vaatii hovissa kaikkien syytteidensä hylkäämistä.

Hovioikeudenkäynti Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtojutussa päättyi torstaina Helsingin hovioikeudessa. Hovioikeus pyrkii antamaan ratkaisunsa Aleksanteri Kivimäen syytteistä helmikuun loppuun mennessä.

Käräjillä vankeuteen tuomittu Kivimäki, 28, vaatii hovioikeudessa kaikkien syytteiden hylkäämistä. Syyttäjät vaativat Kivimäen rangaistuksen korottamista seitsemään vuoteen, mikä on maksimirangaistus rikoksista, joista häntä syytetään.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmä murrettiin ja potilastietokanta kopioitiin marraskuussa 2018. Myöhemmin yhtiötä ja sen asiakkaita kiristettiin ja asiakkaiden erittäin arkaluonteisia tietoja levitettiin verkossa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen viime vuonna kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen.

Tuomio tuli törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä, yli 9 200 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, lähes 21 000 törkeän kiristyksen yrityksestä ja 20 törkeästä kiristyksestä.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että Kivimäki tunkeutui oikeudettomasti Vastaamon tietojärjestelmään ja latasi sieltä potilastietokannan käyttöönsä.

Sitten hän oikeuden mukaan julkaisi internetissä yhteensä noin 33 000 Vastaamon potilastietokannassa olleen henkilön tiedot kolmessa erässä.