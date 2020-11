KRP Vastaamon kiristysvyyhden tutkinnasta: "Meillä on käsissä sellaista aineistoa, jolla läpimurto saavutetaan"

KRP:n hallussa oleva tutkittava aineisto on valtava. Leponen kuvaa tutkintaa maratonjuoksuksi.

– Alkuspurtti on otettu ja nyt alkaa tasaisen tappava vauhti ennen loppukiriä. Nyt teemme todella paljon raakaa manuaalista työtä sen suhteen, sillä aineistoa on kertynyt meille todella paljon ja sen läpikäyminen vie aikaa.

Tutkinnanjohtajalla on kuitenkin vahva käsitys siitä, että tietomurron takana olevat saadaan rikosvastuuseen.

– Meillä on käsissä sellaista aineistoa, jolla läpimurto saavutetaan, Leponen vakuuttaa.

25 000 rikosilmoitusta

Eilen poliisihallitus tiedotti, että noin 25 000 tietomurron uhria on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

– Todennäköisesti yksityishenkilöiden tekemissä rikosilmoituksissa rikosnimikkeet ovat kiristys ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, jos tiedot on julkaistu. Kiristyskin silloin, mikäli henkilöä on yritetty kiristää, Leponen kertoo.

Julkisuudessa muun muassa F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen on kertonut, että ainakin 14 ihmistä on maksanut kiristäjän vaatimat lunnaat. Hyppönen on arvioinut maksettujen lunnaiden kokonaissummaksi tuhansia tai korkeintaan kymmeniätuhansia euroja.