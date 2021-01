Onko kyseessä alkuperäinen Vastaamo-kiristäjä? KRP: Tämä uudesta levityksestä Tor-verkossa tiedetään

– Se mitä tällä hetkellä tiedetään, on että viime yönä tuntematon taho laittoi kahdelle suomenkieliselle Tor-foorumille linkin anonyymille Anonfiles-imurointisivustolle. Siellä oli imuroitavana sama paketti, jossa olivat potilastiedot, jotka Vastaamon kiristäjä oli vahingossa vuotanut jo lokakuussa, Hyppönen kertoo MTV Uutisille.

STT puolestaan kertoo, että on nähnyt jaetun tiedoston. STT:n mukaan jokainen potilaskertomus on otsikoitu ihmisten nimillä.

Potilaskertomuksissa on ihmisten henkilötietoja, kuten henkilötunnus ja puhelinnumero, sekä mahdollisesti kertomuksia terapiakäynneistä.

Onko kyseessä alkuperäinen kiristäjä?

– Vielä ei ole käsitystä, kuinka moni ihminen on ehtinyt syksyllä vuotaneen alkuperäisen kannan itselleen lataamaan. Sen suhteen on vaikea arvioida, onko kyseessä sama vai eri henkilö, Leponen kertoo.

Tutkinnanjohtaja Leposen mukaan poliisi on edistynyt Vastaamon tietomurron tutkinnassa, mutta ei voi toistaiseksi kertoa siitä enempää.

Tietoturva-asiantuntija Hyppösen mukaan alkuperäisen kiristäjän seuranta on niin ikään jatkunut koko ajan, mutta uutta kerrottavaa ei tällä hetkellä ole.

– Se tässä on tapauksessa on kuitenkin huomioitavaa, että meillä on huomattavasti enemmän tutkittavaa tietoa ja todistusaineistoa kuin yleensä tällaisessa verkkorikostapauksessa.