Aleksanteri Kivimäki vaatii syytteiden hylkäämistä, syyttäjät seitsemän vuoden maksimirangaistusta.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtojutussa alkavat tänään loppulausunnot Helsingin hovioikeudessa. Sen jälkeen hovioikeus jää harkitsemaan ratkaisuaan.

Käräjillä vankeuteen tuomittu Aleksanteri Kivimäki, 28, vaatii hovioikeudessa kaikkien syytteiden hylkäämistä. Syyttäjät vaativat Kivimäen rangaistuksen korottamista seitsemään vuoteen, mikä on maksimirangaistus rikoksista, joista häntä syytetään.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietojärjestelmä murrettiin ja potilastietokanta kopioitiin marraskuussa 2018. Myöhemmin yhtiötä ja sen asiakkaita kiristettiin ja asiakkaiden erittäin arkaluonteisia tietoja levitettiin verkossa.