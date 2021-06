Tietoturvaspesialisti Mikko Hyppönen MTV:n Uutisextrassa: Suomessa nähdään lähikuukausina iso lunnastroijalaistapaus

– Tämä ongelma on vakava, ehkä vakavin tietoturvaongelma, ja se vain pahenee, Hyppönen sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Lunnastroijalaishyökkäyksiä on ollut muun muassa terveydenhuollon järjestelmiä vastaan Britanniassa, Tsekissä ja Yhdysvalloissa.

Vastaamo-kiristäjä teki virheen

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto ja kiristys -tapaus on pitänyt viranomaisten apuna toimineen Hyppösenkin kiireisempänä kuin vuosiin. Juttua tutkiva keskusrikospoliisi käy paraikaa läpi valtavaa data-aineistoa. Se voi viedä aikaa vielä jopa vuoden päivät.

– Vastaamo-tutkinnassa todistusaineistoa on poikkeuksellisen paljon ja mitä enemmän on todistusaineistoa, sitä todennäköisempää on, että jotain myös selviää, Hyppönen sanoo.