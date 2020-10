Kiristyksen kohteeksi joutuneen Vastaamon tietoturva selvitetään ja yhtiö joutuu pahimmillaan maksumieheksi

Psykoterapiakeskus Vastaamo on vakavan kiristyksen kohteena. Kiristäjä on julkaissut jo sadan yrityksen asiakkaan potilastietoja. Lisäksi kiristäjällä on hallussaan omien sanojensa mukaan kymmeniä tuhansia potilastietoja, joita hän voi yhä julkaista. Tiedot ovat todella arkaluontoisia. Niistä ilmenee esimerkiksi potilaiden terapeuteilleen kertomia asioita. Lisäksi tiedoista selviää asiakkaiden nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja henkilötunnuksia.