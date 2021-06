Vastaamo-tietomurron uhrit voivat hakea vahingonkorvauksia oman harkinnan mukaan – "Uhrin kannalta haastavaa ja monimutkaista"

On uhrin omalla vastuulla arvioida, mitä kautta korvauksia hakee, sillä korvauksien saaminen yhdestä paikasta voi vaikuttaa niiden saamiseen toisesta. Rikosuhripäivystyksen (Riku) toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg kertoo, että rikostutkinnan edetessä avautuu mahdollisuus korvausten vaatimiseen tietomurtajalta.

Tietosuojavaltuutettu voi määrätä konkurssipesälle esimerkiksi hallinnollisen seuraamusmaksun, joka maksetaan valtiolle. Tätä kautta uhrit eivät siis saa suoraa korvausta. Kuvio on monimutkainen, ja yleisten ohjeiden antaminen kaikille uhreille onkin vaikeaa. Åberg kertoo, että korvausten hakeminen ja niiden mahdollinen saaminen konkurssipesästä voi myös vaikuttaa siihen, millaisia korvauksia voisi saada rikosoikeudellisen prosessin kautta.

– Meillä ei ole niin syvää asiantuntemusta tällaiseen äärimmäisen monimutkaiseen tapaukseen, jossa on sekä rikosprosessi että tietosuoja-asetuksen rikkomiseen liittyvä selvitys ja konkurssi. Kukaan ei ehkä osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, mikä etenemistapa on uhrin oikeuksien kannalta paras, Åberg pohtii.

Jos tietomurtajaa ei saada kiinni, korvauksia ei voi saada rikosprosessissa

Vastaamon tietomurrosta on tehty yli 25 000 rikosilmoitusta, joilla on 22 000 asianomistajaa. Rikosoikeudelliseen prosessiin ja mahdollisesti käytävään oikeudenkäyntiin vaikuttaa se, saadaanko tietomurron takana ollut rikollinen tai rikolliset kiinni. Jos rikollisia ei saada kiinni, korvausten hakeminen rikosprosessin kautta tekijältä on mahdotonta, Åberg huomauttaa.