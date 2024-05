Pikkusiskoja hoitaneen 12-vuotiaan pelot osuivat oikeaan, kun äiti ei tullut kotiin – poliisille riipaiseva vetoomus

– Mun äiti sano, et hän lähtee niinku hakee maitoo ja menee töihin.

Tyttö epäili heti isäänsä

– Mä vaan luulen, et mun isä liittyy siihen jotenki. Kidnappaukseen, jotenki liittyy siihen, tyttö kuvaili poliisille.

– No, kosk isä on aina halunnu olla äidin kaa, mut äiti ei halunnu isää. Nii, mä mietin, et niinku varmaan isä kidnappasi mun äidin, kos hän halusi olla hänen kaa.