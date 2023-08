Pikku Huopalahdessa ammutun naisen tytär pelkäsi pahinta jo pitkään – viimeinen viesti äidille: "Missä oot mama, mama please vastaa mulle"

Tytär kertoo tarkkailusta, asuntoon tunkeutumisesta ja väkivallasta

Tytär pelkäsi kunniamurhaa

– Esimerkiksi jos äitin huivi on tippunut, niin ne alkaa huutaan äitille, ja sit äiti on huutanut niille ja ne on tehnyt jotain äitille, koska toi on niinku

Iranin laki, tyttö kuvaili.