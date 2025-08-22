Henkirikokset vähenivät merkittävästi 10 vuodessa

Ullanlinnan henkirikoksen tapahtumapaikka 18.12.2022.
Kuvassa Ullanlinnan henkirikospaikalle tuotuja kynttilöitä 18.12.2022.
Julkaistu 7 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Henkirikosten määrä väheni vuosien 2013 ja 2023 välillä.

Henkirikokset vähenivät Suomessa yli kolmanneksella vuosien 2013 ja 2023 välillä, selviää Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin henkirikoskatsauksesta. 

Henkirikosten määrä väheni 1,4 surmatusta ihmisestä 0,9 surmattuun ihmiseen 100  000 asukasta kohti.

Lasku näkyi selkeimmin miehiin kohdistuneessa väkivallassa. Naisiin kohdistuneiden henkirikosten määrä pysyi melko tasaisena.

Henkirikosten määrän väheneminen tasaantui hieman 2020-luvulle siirryttäessä, katsauksesta selviää.

Lisää aiheesta:

Henkirikosten määrä kasvoi alkuvuonna – joka kolmas teko yleisellä paikallaTällä välineellä tehdään eniten henkirikoksiaEpäiltyjen henkirikosten ja niiden yritysten määrä kasvoi alkuvuonna merkittävästi – poliisiylijohtaja pitää kehitystä huolestuttavanaYle: Koronakriisi laukaisi historiallisen henkirikosten aallon Suomessa – keväällä tapahtui enemmän henkirikoksia kuin kertaakaan kymmeneen vuoteenNoin joka kuudes henkirikoksen uhri Suomessa on parisuhdekumppanin surmaama nainenRikospaikka: Miksi henkirikokset vähenevät?
HenkirikoksetRikos

Tuoreimmat aiheesta

Henkirikokset