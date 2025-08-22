Henkirikokset vähenivät merkittävästi 10 vuodessa

Henkirikosten määrä väheni vuosien 2013 ja 2023 välillä.
Henkirikokset vähenivät Suomessa yli kolmanneksella vuosien 2013 ja 2023 välillä, selviää Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin henkirikoskatsauksesta.
Henkirikosten määrä väheni 1,4 surmatusta ihmisestä 0,9 surmattuun ihmiseen 100 000 asukasta kohti.
Lasku näkyi selkeimmin miehiin kohdistuneessa väkivallassa. Naisiin kohdistuneiden henkirikosten määrä pysyi melko tasaisena.
Henkirikosten määrän väheneminen tasaantui hieman 2020-luvulle siirryttäessä, katsauksesta selviää.