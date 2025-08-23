Puumalan henkirikoksen tutkinta lopetettiin, sillä ainoa epäilty on kuollut.

Huhtikuun lopussa englantilainen mies ilmoitti Suomen poliisille sähköpostitse, että hänen suomalaisen ystävänsä luokse on murtauduttu.

Mies ja Puumalassa asunut nainen olivat pelanneensa online-peliä etäyhteyden avulla, kun nainen oli yhtäkkiä sanonut jonkun murtautuvan hänen kotiinsa.

Kello oli noin neljä aamuyöllä.

Mies oli kysynyt kaveriltaan, onko naisen ovi lukittuna. Tähän nainen vastasi myöntävästi.

Sen jälkeen brittimies ei enää saanut vastauksia kysymyksiinsä naiselta.

Mies kertoo kuulleensa etäyhteyden kautta, kuinka nainen ja joku tuntematon mies puhuivat keskenään suomeksi.

Hän ei ymmärtänyt puhetta, sillä ei osaa suomea. Sisään tullut mies kuulosti ensin rauhalliselta, mutta hetken kuluttua ääni muuttui.

Sitten tuli hiljaista.

Brittimies ja Puumalassa asunut nainen olivat pelanneet nettipeliä noin 10 tuntia.

Ovi rikottiin tiiliskivellä

Brittimies oli yhteydessä poliisiin sähköpostitse, ja poliisi yritti ensin tavoitella naista puhelimitse.

Nainen ei vastannut puhelimeensa, joten paikalle lähetettiin partio.

Poliisit huomasivat heti, että naisen ulko-oven lasi oli rikottu tiiliskivellä, eteisessä oli lasinsiruja ja osa valoista oli päällä keskellä päivää.

Eteisessä partio havaitsi ensin punaisia pisaroita ja sitten naisen makaamassa verisenä olohuoneen sohvalla.

Partio kutsui paikalla rikosteknisen partion.

Naapurit kertoivat naisen huutamisesta ja miehen ”yökkäilystä” sekä auton liikkumisesta pihalla.

Keittiön lavuaarista löytyi puukko.

Liikkui paikkakunnalla useita tunteja

Valvontakameroiden tallenteiden avulla poliisi sai selvitettyä auton ajavan pois naisen asunnon läheisyydestä surmateon jälkeen.

Poliisi sai selvitettyä myös, että sama auto oli liikkunut Puumalassa useita tunteja ennen surmatyötä. Mies oli lähtenyt ajamaan Puumalaan kodistansa Imatralta.

Surman tehnyt mies ajoi tällä autolla, ja poliisi pyysi havaintoja autosta surmatyön jälkeen.

Poliisin tiedossa ei ole, että mies olisi tarkoituksellisesti tavannut ketään.

Surmateon jälkeen miehen matkapuhelin paikantuu ensin Puumalan pohjoispuolelle ja sitten lähelle navettaa Juvassa. Puhelin katoaa verkosta noin kaksi tuntia teon jälkeen.

Hieman tämän jälkeen hätäkeskukseen ilmoitetaan navetan palosta Juvalla.

"En tiedä"

Asiaan hätäkeskukseen ilmoittanut kertoi huomanneensa tuntemattoman miehen kävelevän palavan navettarakennuksen takaa kohti tietä.

Todistaja oli kysynyt mieheltä, mitä on tapahtunut.

”En tiedä”, mies vastasi.

Palosta hätäkeskuksekseen ilmoittanut mies ja sopimuspalokuntalainen ohjasivat miehen pellolle maata vasten viilentymään.

Navettarakennus tuhoutui palossa. Palolle ei löytynyt mitään luonnollista syttymissyytä.

Navetasta löytynyt 29-vuotias mies menehtyi vammoihinsa vielä samana päivänä.

Tekijällä ja uhrilla ei ollut poliisin tiedon mukaan mitään yhteyttä toisiinsa.All Over Press

Ei yhteyttä toisiinsa

Poliisi löysi miehen auton pienen matkan päästä navetasta. Auto oli sama, joka oli nähty Puumalassa aiemmin.

Navettapalossa menehtyneen miehen DNA:ta löytyi surmatun naisen talosta ja tiiliskivestä, jolla naisen ovi oli rikottu.

Henkirikoksen tutkinta lopetettiin, sillä ainoa epäilty oli kuollut.

Poliisi on aiemmin kertonut MTV Uutisille, että ei ole löytänyt mitään yhteyttä uhrin ja tekijän välillä.

He eivät poliisin selvityksen mukaan olleet esimerkiksi pariskunta tai entinen pariskunta, eivätkä muutenkaan tunteneet toisiaan ennalta.

– Ei minkäänlaista. Poliisille ei ole selvinnyt mitään yhteyttä heidän välillään, tapauksen tutkinnanjohtaja Marfa Raipela sanoi aiemmin MTV:lle.