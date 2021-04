Kuolinpäivänä synkeät tunnelmat

Raskaita päätöksiä

Noin tunnin unien jälkeen nainen oli herännyt ja kertonut halustaan kuolla. Hän aikoisi ottaa yliannostuksen lääkkeitä ja pyysi, ettei mies soita ambulanssia. He keskustelivat lattialla ja joivat lisää viinaa.

Iltapäivällä tulivat poliisit

Herätessään mies näki, kuinka nainen oli omalla sängyllään hengettömänä. Mies soitti hätäkeskukseen hieman ennen kello kolmea torstaisena iltapäivänä. Hän kertoi hätäkeskuspäivystäjälle, että avopuoliso on kuollut insuliinin yliannostukseen.

Poikkeuksellinen tapaus – mikä oli miehen rooli?

Avustettu itsemurha?

– Avustetun itsemurhan käsite on hyvin epämääräinen, etenkin näissä tilanteissa, joissa toinen on velvollinen pitämään huolta toisesta, professori on todennut Ylen haastattelussa.