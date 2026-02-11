Ukrainalainen skeletonkelkkailija Vladyslav Heraskevytsh aikoo uhmata Kansainvälistä olympiakomiteaa ja käyttää kypärää, jota koristavat sodassa kuolleiden urheilijoiden kasvot.

Ukrainalaiskelkkailija Vladyslav Heraskevytsh ilmoitti tiistaina, ettei hän aio totella Kansainvälisen olympiakomitean ohjetta olla käyttämättä kypärää, jota koristavat sodassa kuolleiden ukrainalaisten urheilijoiden kasvot.

Heraskevytshin kypärä on Kansainvälisen olympiakomitean tulkinnan mukaan ohjesääntöjen vastainen. KOK:n säännöt kieltävät urheilijoilta olympialaisissa poliittisen, uskonnollisen ja rodullisen propagandan ilmaisun.

KOK ja ukrainalaisurheilijan leiri on pitänyt asiasta epävirallisia keskusteluja.

KOK:n tiedottajan Mark Adamsin mukaan Heraskevytshille on tarjottu poikkeuksellista mahdollisuutta surunauhan käyttöön, koska kypärä rikkoo ohjesääntöä. Ukrainalaisen näkemys tilanteesta on kuitenkin eri, ja niinpä hän aikoo kisata kohua herättäneessä kypärässä.

– Kyllä. Vaikka KOK pettäisi nämä urheilijat, minä en petä heitä. Minä pidin tätä kypärää kaksi päivää sitten, eilen ja tänään. Pidän sitä myös huomenna ja pidän sitä kisapäivänä, Heraskevytsh kertoi CNN:lle.

– Nämä ihmiset uhrasivat elämänsä, ja sen ansiosta olen täällä tänään. Voin olla olympialaisissa, enkä aio pettää heitä.

Ukrainalaiskelkkailijaa on puolustanut myös presidentti Volodymyr Zelenskyi.

– Tämä totuus ei voi olla vaikea, sopimaton, eikä sitä voi kutsua “poliittiseksi kannanotoksi urheilutapahtumassa”. Tämä on muistutus siitä, millainen nykyinen Venäjä on, Zelenskyi kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

– Tämä muistuttaa kaikkia urheilun maailmanlaajuisesta roolista ja itse olympialiikkeen historiallisesta tehtävästä – se on rauhan ja elämän puolesta. Ukraina pysyy uskollisena tälle. Venäjä osoittaa tekevänsä toisin.

KOK on myöntänyt 13 venäläiselle ja seitsemälle valkovenäläiselle luvan kilpailla talviolympialaisissa neutraaleina urheilijoina.

On toistaiseksi epäselvää, aikooko KOK sanktioida Heraskevytshia tai Ukrainan joukkuetta, mikäli hän pitää kohuttua kypärää kilpailuissa. Selvää sen sijaan on, ettei sodassa kuolleiden urheilijoiden muistaminen kypärän kyljessä välttämättä ole yksiselitteisesti vastoin sääntöjä olympialaissa. Säännöt antavat sijaa tulkinnalle.

Olympialaisten skeletonkelkkailut kilpaillaan torstaina ja perjantaina.