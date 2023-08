Perussuomalaisten Jenna Simula puolustaa karhunkaatoa: arvostelijat vieraantuneet eräperinteestä

Simulan päivitys on saanut satoja kommentteja, joissa kritisoidaan rajuinkin sanankääntein eräkerhon toimintaa. Erityisesti se, että kaadettu karhu oli niin kutsuttu eraus-pentu, eli vastikään emostaan vieroitettu nuori karhu, on herättänyt paheksuntaa.

Ei mitenkään helppo saalis

Jenna Simula puolustautuu MTV Uutisten haastattelussa, että eraus-karhujen kaataminen on täysin laillista, eikä kyseinen yksilö ollut mitenkään helppo saalis.

– Osalle voi olla sekin harmistuttavaa, että nuori yksilö on kaadettu, mutta on tilanteesta kiinni, että millaisia karhuja on [jahtiaikaan] liikkeellä.

Simula kuitenkin ymmärtää, että metsästyksestä tietämättömälle saaliin kanssa valokuvassa poseeraaminen isolla joukolla voi herättää ikäviä ajatuksia.

– Eihän siellä 25 ihmistä ole karhua yhtä aikaa tulittamassa, on syntynyt vääriä mielikuvia. Simula oikoo.