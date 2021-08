Karhukantaa leikataan tänä syksynä poikkeuksellisen ankarasti – MTV Uutiset vieraili karhumetsällä

– Tuolla se on metikössä jossakin, mutta sitä ei tiedä missä se tuolla on.

Viranomaiset seurasivat metsästystä

Viranomaiset olivat avausviikonloppuna liikkeellä useilla partioilla ja tutkivat kymmenien karhunmetsästäjien luvat ja aseet. Kun metsässä on satoja metsästäjiä, riski karhujen haavoittamiseen kasvaa kiireessä.

– Tänä aamuna on nyt tullut semmoinen tuntuma, että nyt ei ehkä ole semmoinen samanlainen kiire kuin aikaisemmin. Ehkä se lupamäärä tekee sen, että metsästäjät eivät kiirehdi tässä asiassa, luonnehtii Itä-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Kimmo Öm.

Karhun pyyntilupia on myönnetty paljon, pelkästään Lieksaan yli 50. Osa metsästäjistäkin on jo huolissaan kannan kestävyydestä.

– No kyllä tällä 52:lla leikkaantuu, että toivottavasti ei sitten liikaa, että päästään tulevinakin syksyinä metälle, pohtii Leinonen.

Karhuemo lopetetaan sen löytyessä

Pohjois-Karjalassa kahdella karhulla on jalassa pienpetorauta. Toisella niistä on mukana alle vuoden ikäiset pennut. Karhun kohtalo on iso aihe sosiaalisessa mediassa ja paine kohdistuu poliisiin.